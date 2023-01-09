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Giriş Tarihi: 10.1.2023

90 günde 3 ameliyat ile hayata tutundu

İzmir’de bağırsakları dışarıda doğan Öykü Mira, doğumundan 5 saat sonra ameliyata alındı. Ardından iki ameliyat daha olan minik Öykü, 3 ayın sonunda sağlığına kavuştu

90 günde 3 ameliyat ile hayata tutundu
izmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Mehmet Ali ve Zeynep Erdoğan çiftinin Öykü Mira ismini verdikleri bebekleri 27 Eylül 2022'de dünyaya geldi. Karın duvarındaki açıklık nedeniyle bağırsaklarının tamamı dışarıda doğan Öykü Mira, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akgün Oral tarafından muayene edilen bebek, dünyaya geldikten 5 saat sonra ameliyata alındı. Torbaya konulan bağırsakları üç ameliyatla karın içine alınan bebek, 90 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından bir süre önce annesine teslim edildi. Taburcu edilen bebeğin kontrolleri sürüyor. Prof. Dr. Akgün Oral, "Yoğun emek, üç ameliyat ve üç aylık çabayla üstesinden geldik. Silo ameliyat tekniğini kullandık. Bağırsakları içine alan bir torba oluşturup karın duvarına dikerek bağırsakların karın içine doğru çökmesini bekledik. Üçüncü ameliyatta da karın duvarını kapattık ve bağırsakların olması gerektiği yere tutunmasını sağladık" dedi. Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan hemşire Türkan Buğdaycı da "Gözümüzün içine bakan bir bebekti. Verdiği yaşam mücadelesi bizim de mücadelemiz olmuştu" diye konuştu. Anne Zeynep Erdoğan da "Onun kokusunu alamadım, fotoğrafı olsa bakacaktım ama yoktu. Allah'ıma çok şükür bugünleri yaşattı. Umudumu yitirmedim hiç" dedi. AA

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90 günde 3 ameliyat ile hayata tutundu
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