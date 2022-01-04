94 yaşında torun katili oldu

İZMİR'İN Bayındır ilçesi Hasköy Mahallesi'nde 94 yaşındaki H.N. ile torunu Halit Nurtop (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., av tüfeği ile torunu Halit Nurtop'a ateş açtı. Sırtından vurulan Nurtop, kanlar içerisinde yere yığılırken, dede H.N., jandarmayı arayarak cinayet işlediğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Halit Nurtop'un hayatını kaybettiği belirlendi. Dede H.N., jandarma tarafından gözaltına alındı.