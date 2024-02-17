A Haber muhabirine saldıranlar ilk duruşmada tahliye edildi

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonundaki gelişmeleri aktarırken darp edilen A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a saldıran 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada şoke eden bir karar çıktı. Hakim, 27 gündür tutuklu bulunan 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verdi. Vural'ı yumruklayan Emre Özer, Serhat Akgün ve Yunus Emre Çelik hakkında; basit yaralama, mala zarar verme, basın yayın organlarının yayınlarını engellemek, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarından 2 yıl 8 aydan 13 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.