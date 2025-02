A Haber’den şehrin ekonomisi etkinliği!

Turkuvaz Medya Gurubu'nun haber kanalı A Haber tarafından düzenlenen "Şehrin Ekonomisi Kayseri" programı Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ile sanayiciler ve STK temsilcileri katıldı.

KAYSERİ ÜRETİMİN KAYBININ ATTIĞI ŞEHİR

Şehrin Ekonomisi Kayseri etkinlinde konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy; "Kayseri'nin Türkiye ekonomisinin en önemli merkezlerinden bir olayı sürdürdüğünü belirterek; "Bugün burada iş dünyamızın beklentilerini ve ticaretteki dönüşümünü enine boyuna konuşacağız. Ticaretin sınırları artık değişti. E-ticaret gibi konular ticaretin önemli unsurları haline geldi. Kayseri Ticaret Odası olarak iş dünyamıza destek olmak için birçok alanda çalışmalar sürdürüyoruz. Kayseri'nin küresel ticarette güçlü bir marka haline gelmesini sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

MEGA KURUMLARLA REKABET ZAMANI GELDİ

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Doç. Dr. Alparslan Baki Ertekin ise Kayseri'nin Türkiye'de en fazla girişimciliğin ve inovasyonun olduğu şehir olduğunu belirterek; "Kayseri'de 37 bin işletme var. Bu Kayseri'de herkesin kendi işinin patronu olmak istediği anlamına geliyor. Kayseri genelinde 238 tane işletme 1 ile 100 kişi çalıştırıyor. 500 çalıştıran işletme sayısı 37, 1000 kişi üstü 12 işletme var. Uluslar arası rekabette ölçek ekonomisinin konuşulduğu bir dönemde bu kadar küçük işletmelerle global firmalarla rekabet etmek mümkün değil. İçinde yatakhaneleri, okulları, hastaneleri ile bir şehir haline gelmiş Çin firmaları ile rekabet etmek mümkün değil. Birlikten kuvvet doğar. Bir araya gelip küçük işletmelerin sermayelerini toplayıp, ölçek ekonomisi oluşturarak mega kurumlarla rekabet etme zamanı geldi. Erciyes Anadolu holding gibi bir iki şirket dışında, rekabet zorlaştığında kur açmazı gündeme geldiğinde ayakta kalabilecek şirketler oluşturabilmek lazım. Geçen sene her şeye rağmen ihracat rakamları Türkiye genelinde daraldı ama biz Kayseri'de 1.8 milyar dolar fazla verdik. Bugün ki hali ile gurur duyulacak noktada. Bu dönemde en çok konuştuğumuz şey sürdürülebilirlik kavramı. Kayseri bu küçük işletmeleri bir araya getirdiğinde onlarca mega şirket ortaya çıkarak" diye konuştu.

YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise turizmin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi, Ekonominin amiral gemisinin ise Erciyes Anadolu Holding olduğunu belirterek; "Kayseri denilince akla her şeyden önce güvenli bir liman gelir. Yıl 1926 bundan yaklaşık 100 yıl önce demir yomunun bile olmadığı Kayseri'de hava ikmal uçak fabrikası için o zamanlar tren yok. Niğde Ulukışla'ya kadar terenle gelen makineler katırlarla ve develerle Kayseri'ye getiriliyor ve bu fabrika hayata geçiriliyor. Ancak uçak yapmak sizin neyinize diyerek önümüz kesilmiştir. Ama yiğit düştüğü yerden kalkar diyerek üzerimize ne düşerse yapmaya hazır olduğumu belirtmek istiyorum. Elbette avantajlarımızda var dezavantajlarımızda var. Avantajlarımızın başında insan faktörü var. Müteşebbis ruhu taşıyan Kayserinin insanı var. Sadece sanayi şehri olarak anılmak yetmez. Nitelikli yatırımların yapılması ve ihracat anlamında fiyatta ağır tartıda hafif yatırmalara önem verilmesi gerekiyor. Elbette sanayi ve ticaretin yanında tarımın ve hayvancılığın olmazsa olmaz olduğunun bilincindeyiz. Kendi kendine yeten şehir olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. O açıdan GES, HES ve RES projeleri anlamında kurumların kafa yorması ve proje üretmesi lazım. Kurmuş olduğumuz 3 tribünden oluşan 21 megavatlık RES projesi ile ulaşım A.Ş'nin enerji ihtiyacını karşılama için yaptığımız bu proje Cumhurbaşkanımızın takdirini aldı" diye konuştu.

MUCİZELER ŞEHRİ KAYSERİ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise limanı olmadığı halde ulaşım yollarının tam ortasında olmadığı halde, bozkırın ortasında bir şehrin mucizeler gerçekleştirdiğini belirterek; "Kayseri 4 milyar dolar ihracat yapıyor. İthalatının iki katı ihracat yapıyor. Türkiye'deki her iki sandalyeden ikisini Kayseri, her 10 yataktan 7'sini Kayseri üretiyor. Mobilya noktasında baktığımızda Türkiye'de Kayserisiz bir mobilya ihracatından bahsetmek mümkün değil. Son zamanlarda yapılan çalışmalarla da özellikle savunma sanayinde de çığır açıyor. Bazı dezavantajları olmasına rağmen bu şehrin nasıl katma değer ürettiğini düşündüğümde, bu şehir sadece cumhuriyet döneminde değil tarihin her döneminde önemini korumuş bir şehir" dedi.

Şehrin Ekonomisi Kayseri etkinliğin daha sonra panel ile devam etti. Panelde Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın Kayseri sanayisini masaya yatırdı.