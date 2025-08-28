Haberler Yaşam Haberleri A Milli Futbol takımı maç takvimi 2025 | Gürcistan-Türkiye milli takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 28.8.2025 11:05

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için geri sayım başladı. E Grubu'nda ilk maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar Gürcistan ile mücadele edecek. Karşılaşma Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak. Futbolseverler ise maçın gününe ve saatine odaklandı. Peki, Gürcistan-Türkiye milli takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası elemeleri maç programı!

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. Ay-Yıldızlılar sırasıyla Gürcistan, İspanya ve Bulgaristan ile karşılaşacak. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Gürcistan-Türkiye milli takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maç takvimi ve detayları...

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak.

Mücadele TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca EXXEN platformu üzerinden de takip edilebilecek.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı

4 Eylül - 19:00: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül - 21:45 : Türkiye - İspanya

11 Ekim - 21:45: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim - 21:45: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım - 20:00: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım - 22:45: İspanya - Türkiye

2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NASIL OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

