A Milli Futbol takımı maç takvimi 2025 | Gürcistan-Türkiye milli takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. Ay-Yıldızlılar sırasıyla Gürcistan, İspanya ve Bulgaristan ile karşılaşacak. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Gürcistan-Türkiye milli takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maç takvimi ve detayları...