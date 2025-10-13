Haberler Yaşam Haberleri A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI || Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye – Gürcistan maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan’ı ağırlayacak. Milliler, Bulgaristan’ı deplasmanda 6-1’lik net bir skorla devirdikten sonra gözlerini yeni karşılaşmada yine galibiyete çevrildi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde grubun ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşan Milliler o maçı da 3-2 skorla geçmişti. Peki; Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, milli maç takvimi 2025:

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda önemli bir sınavla karşı karşıya. 4. maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak olan Milliler, evinde sahne alacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye-Gürcistan maçı için geri sayım başladı. Peki, bir sonraki milli maç ne zaman ve hangi kanalda? İşte, maçın yayın bilgileri ve maç saati:

MİLLİLER BULGARİSTAN'I 6-1 İLE GEÇTİ

A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında karşılaştığı Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup etti.

Ay-Yıldızlılarımıza galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Arda Güler, 49. dakikada Viktor Popov (kendi kalesine), 51. ile 56. dakikalarda Kenan Yıldız, 65. dakikada Zeki Çelik ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Grubun ilk maçında deplasmanda karşılaştıkları Gürcistan'ı 3-2 skorla geçen A Milli Takım, bu kez Kocaeli Stadyumu'nda; evinde rakibini ağırlıyor. Türkiye Gürcistan maçı 14 Ekim Salı günü oynanacak. Heyecan dolu mücadele saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maçlar TV8 ve Exxen üzerinden canlı yayınlanıyor.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PUAN DURUMU

İSPANYA 9

TÜRKİYE 6

GÜRCİSTAN 3

BULGARİSTAN 0

İşte, kalan maçlar:

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu milli maç programı şöyle:

04.09.2025 / 19:00 Gürcistan 2-3 Türkiye

07.09.2025 / 21:45 Türkiye 0-6 İspanya

11.10.2025 / 21:45 Bulgaristan 1-6 Türkiye

14.10.2025 / 21:45 Türkiye - Gürcistan (Kocaeli Stadyumu)

15.11.2025 / 20:00 Türkiye - Bulgaristan (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu)

18.11.2025 / 22:45 İspanya Türkiye (La Cartuja Stadyumu)

