Haberler Yaşam Haberleri A virüsü hastaların kâbusu oldu
Giriş Tarihi: 24.1.2025

A virüsü hastaların kâbusu oldu

A virüsü hastaların kâbusu oldu
Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki artış, enfeksiyon hastalıkları ve pediatri servislerinde yoğunluğa neden olurken, bu durumun temel sebepleri arasında İnfluenza A virüsünün yaygınlığı dikkat çekti. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne aralık ve ocak aylarında başvuran semptomlu hastalarda yapılan analizler, dolaşımdaki diğer virüslerle İnfluenza A'nın en baskın viral etken olduğunu ortaya koydu. Hastaneye üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyetiyle başvuran vakaların yüzde 78,3'ünde İnfluenza A virüsü tespit edildi. İHA
ARKADAŞINA GÖNDER
A virüsü hastaların kâbusu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA