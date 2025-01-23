A virüsü hastaların kâbusu oldu

Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki artış, enfeksiyon hastalıkları ve pediatri servislerinde yoğunluğa neden olurken, bu durumun temel sebepleri arasında İnfluenza A virüsünün yaygınlığı dikkat çekti. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne aralık ve ocak aylarında başvuran semptomlu hastalarda yapılan analizler, dolaşımdaki diğer virüslerle İnfluenza A'nın en baskın viral etken olduğunu ortaya koydu. Hastaneye üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyetiyle başvuran vakaların yüzde 78,3'ünde İnfluenza A virüsü tespit edildi. İHA