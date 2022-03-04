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Giriş Tarihi: 4.3.2022 17:45 Son Güncelleme: 4.3.2022 17:54

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'de

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye’de

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 16.00'da Washington'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Sherman, Dış Hatlar Terminali'nden çıkış yaparak havalimanından ayrıldı. İki gün sürecek ziyaret kapsamında İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunacak Sherman'ın daha sonra İspanya, Fas, Cezair ve Mısır'da temaslarda bulunacak.

ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada ziyaretlerin 4-11 Mart'ta gerçekleşeceği belirtilerek, "Bakan Yardımcısı Sherman'ın seyahati, Putin'in kasti, sebepsiz ve haksız yere Ukrayna'yı işgalini görüşmek üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve diğer yetkililerle görüşmek üzere 4-5 Mart tarihleri arasında İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'de başlayacak. Bakan Yardımcısı'nın buradaki toplantılarında, ABD-Türkiye iş birliğine ve Ukrayna'yı destekleme konusundaki ortak çıkarlarımıza ilişkin görüşmeler olacaktır" denildi.

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'de
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