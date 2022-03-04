ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye’de

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 16.00'da Washington'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Sherman, Dış Hatlar Terminali'nden çıkış yaparak havalimanından ayrıldı. İki gün sürecek ziyaret kapsamında İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunacak Sherman'ın daha sonra İspanya, Fas, Cezair ve Mısır'da temaslarda bulunacak.

ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada ziyaretlerin 4-11 Mart'ta gerçekleşeceği belirtilerek, "Bakan Yardımcısı Sherman'ın seyahati, Putin'in kasti, sebepsiz ve haksız yere Ukrayna'yı işgalini görüşmek üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve diğer yetkililerle görüşmek üzere 4-5 Mart tarihleri arasında İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'de başlayacak. Bakan Yardımcısı'nın buradaki toplantılarında, ABD-Türkiye iş birliğine ve Ukrayna'yı destekleme konusundaki ortak çıkarlarımıza ilişkin görüşmeler olacaktır" denildi.