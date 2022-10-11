Haberler Yaşam Haberleri ABD - Türkiye voleybol maçı canlı izle! FIVB Dünya Şampiyonası ABD - Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 11.10.2022 19:45 Son Güncelleme: 11.10.2022 19:46

ABD - Türkiye voleybol maçı canlı izle! FIVB Dünya Şampiyonası ABD - Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanlarının zorlu mücadelesini izlemek isteyenler yoğun şekilde ABD - Türkiye voleybol maçı canlı izle şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. TRT1 canlı yayın ile ABD - Türkiye voleybol maçı canlı izle linki ve tüm detaylar.

ABD - Türkiye voleybol maçı canlı izle! FIVB Dünya Şampiyonası ABD - Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle

A Milli Kadın voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşılaşıyor. Zorlu maçı canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler yoğun olarak "ABD - Türkiye voleybol maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

ABD – Türkiye voleybol maçı canlı izle linki ve tüm detaylar şöyle;



ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya geliyor.

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan mücadele, TRT1 ekranlarında TSİ 18.30'da başladı.



B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, ikinci turdaki F Grubu mücadelesinde Almanya ile Kanada'yı mağlup ederken, ABD ve Sırbistan maçlarından mağlup ayrıldı. F Grubu'nu Sırbistan ve ABD'nin arkasında üçüncü sırada bitiren milliler, çeyrek finalde yer alma hakkı elde etti.

A Milli Takım F Grubu'nda karşılaştığı ABD'ye 3-1 mağlup olmuştu.



Milli takım, ABD'yi elemesi halinde yarı finalde Sırbistan-Polonya maçının galibiyle eşleşecek.

FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde ayrıca İtalya-Çin ve Brezilya-Japonya maçları yapılacak.

ABD - TÜRKİYE VOLAYBOL MAÇI TRT1 CANLI YAYIN İZLE | TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD - Türkiye voleybol maçı canlı izle! FIVB Dünya Şampiyonası ABD - Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA