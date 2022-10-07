Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası başladı ve sporseverler, ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. ABD Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranı ile Filenin Sultanları'nın maceraları takip ediliyor. Millileri desteklemek isteyen vatandaşlar, ABD Türkiye voleybol maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
SULTANLAR, SERİYE BAĞLADI!
FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası 2. Turda F Grubunda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız; gruptaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti.
FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE!
Dün oynanan maçların ardından A Milli Kadın Voleybol Takımımız çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Voleybolcularımız, tarihte 2. kez adını ilk 8 takım arasına yazdırmayı başardı.
Voleybol severler ise gözünü üçüncü maça çevirdi. Üst üste 6. maçını kazanan Milliler, gruptaki üçüncü karşılaşmasını ABD ile yapacak.
ABD TÜRKİYEVOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ABD Türkiye voleybol maçı, 7 Ekim 2022 Cuma günü saat 18.30 başlayacak.
ABD TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
ABD Türkiye voleybol maçı, TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
A MİLLİ TAKIM KADROSU
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt."