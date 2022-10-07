Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası başladı ve sporseverler, ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. ABD Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranı ile Filenin Sultanları'nın maceraları takip ediliyor. Millileri desteklemek isteyen vatandaşlar, ABD Türkiye voleybol maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...