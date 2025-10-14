Haberler Yaşam Haberleri ABD Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu: 6 kişi hayatını kaybetti!
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele kapsamında Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurduğunu belirtti. Söz konusu saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, Trump açıklamasında, “"Saldırı uluslararası sularda gerçekleştirildi” dedi.

ABD'nin Güney Amerika'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele kapsamında Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurduğunu belirterek, "Savunma Bakanı, Venezuela kıyıları açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapan, terörist örgüt olarak tanımlanmış gruba ait olan bir tekneye ölümcül bir saldırı düzenlenmesini emretti" dedi. İstihbarat kaynaklarının, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını, yasa dışı uyuşturucu ticareti yapan terörist gruplarla bağlantılı olduğunu ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanıldığı bilinen bir rotada seyir ettiğini doğruladığını ifade eden Trump, "Saldırı uluslararası sularda gerçekleştirildi ve gemide bulunan 6 erkek saldırıda öldürüldü. ABD güçleri herhangi bir zarar görmedi" dedi.

