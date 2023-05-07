ABD’de en iyisi ‘by-pass’ dediler Türk hekim stentle tedavi etti

ABD'debir şirkette Genel Müdür olarak çalışan 57 yaşındaki Salim Emre Baylav, 10 Şubat'ta göğüs sıkışmasıyla başvurduğu hastanede kalp krizi teşhisi aldı. Gittiği dünyaca ünlü kalp merkezi Cleveland Clinic'te uzun yıllar çalışmış ünlü bir kardiyolog, iki damarında tıkanıklık olduğunu, by-pass olması gerektiğini söyledi. Baylav, bir yakınının tavsiyesi ile rotayı Türkiye'ye çevirdi. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji İdari Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu'nun el bileği ve kasığından gerçekleştirdiği iki anjiyo işlemi ile yüzde 90 ve 70 oranlarında tıkalı damarları, bir saatte açıldı. Baylav, göğüs duvarının kesildiği büyük bir kalp cerrahisine gerek kalmadan, toplamda 12 saatlik bir hastane gözleminin ardından, sağlıkla taburcu edildi.Baylav'ın cerrahiye gerek kalmadan tedavisini gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, "Gerçekten birden fazla darlığın olduğunu gördüm ama bunun stentle de tedavi edilebileceğini söyledim. Eskiden bu türden çoklu damar tıkanıklıklarında tek seçenek açık kalp ameliyatı ile bypass operasyonu olurdu. Damarın anatomisi gerçekten karar vermede en önemli nokta" dedi.ABD'den saatler süren uçuşla tedavi olmak üzere Türkiye'ye gelen Salim Emre Baylav ise yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Kendimi Amerikalı doktorlara teslim etmeyip kestirmediğim için çok mutluyum açıkçası. Hastaneye yatmam bile gerekmeden taburcu oldum. Eğer ameliyat olsaydım herhalde iyileşme sürecim çok daha uzun sürecekti" diye konuştu.