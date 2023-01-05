Emlak kralı Kasım Pırlant’ın son vasiyeti yerine getirildi: ABD’de oğlunun mezarı yanında toprağa verildi

İzmir ve ABD'nin Chicago şehrinde milyonlarca dolar yatırımları ve AVM'leri bulunan ünlü işadamı Kasım Pırlant geçen hafta İzmir'de hayatını kaybetti. Kasım Pırlant'ın "Beni oğlumun yanına gömün" vasiyeti üzerine 10 sene önce kazada vefat eden oğlu Zafer Pırlant'ın Chicago'daki mezarının yanına defnedildi. Pırlant'ın yazar olan eski eşi Tülay Pırlant'tan olan oğlu Zafer Pırlant, 11 Şubat 2012'de ABD'de geçirdiği trafik kazasında henüz 24 yaşındayken hayatını kaybetmişti.ABD'de yaşayan Henry Kevin (30) ve Candice Jackson (36) kardeşler, İzmir 13. Aile Mahkemesi'ne Kasım Pırlant'a babalık davası açmıştı. Ölmeden önce Pırlant'tan alınan DNA örneği ile ilgili rapor bekleniyordu. Pırlant, rahatsızlanınca geçtiğimiz 27Aralık'ta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 69 yaşındaki Pırlant, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Pırlant'ın cenazesi, İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde önceki gün kılınan cenaze namazının ardından ABD'ye gönderildi. Kasım Pırlant, oğlu Zafer'in mezarının yanına defnedildi.Tek çocuğu ölen ve eşinden boşanan Kasım Pırlant'ın milyonlarca dolarlık mirası 6 kardeşine kaldı. Ancak ABD'de yaşayan Henry Kevin ve Candice Jackson kardeşler babalık davasını kazanırsa miras onlara kalacak.