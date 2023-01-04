ABD’li kardeşler miras peşinde

İzmir ve ABD'nin Chicago şehrinde milyonlarca dolar yatırımı bulunan AVM zinciri sahibi işadamı Kasım Pırlant, geçen hafta İzmir'de 69 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tek çocuğu 10 yıl önce ABD'de trafik kazasında ölen, eşinden de boşanan Pırlant'ın milyonlarca dolarlık mirası 6 kardeşine kaldı. Ancak ABD'de yaşayan Henry Kevin ve Candice Jackson kardeşler, babalık davasını kazanırsa miras onlara kalacak.İzmirli işadamı Kasım Pırlant (69) 1973'te, eğitimini sürdürmek amacıyla gittiği ABD'de garsonluk yaparak işe başladı. Daha sonra aynı eyalette bir lokanta satın alan, 1978 yılında emlak işine girişen ve 1985'te İzmir'de alışveriş merkezleri sahibi olan Pırlant, gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla sayılı zenginler arasına girdi. Kasım Pırlant, yazar Tülay Pırlant ile 9 Aralık 1985'te ABD'de evlendi. Pırlant çiftinin oğulları Zafer Pırlant, 11 Şubat 2012'de ABD'de geçirdiği trafik kazasında 24 yaşında yaşamını yitirdi. Zafer Pırlant, ABD'de toprağa verildi. Oğullarının ölümüyle yıkılan Pırlant çifti, kazadan 4 ay sonra boşandı. Boşanma protokolüne göre Tülay Pırlant, ortak oldukları şirketlerdeki hisselerini 1 milyon dolar karşılığında Kasım Pırlant'a devretti.Bu arada Chicago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson (33) ve Candice Jackson (39) kardeşler ise, 1999'da ölen anneleri Carolyn Jackson'ın kendilerine verdiği bilgiler ışığında babalarının Kasım Pırlant olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Jackson kardeşler, İzmir'de olduğunu öğrendikleri Pırlant'ın yanına geldi, beraber fotoğraf çektirdi. Jackson kardeşler İzmir'de biyolojik babaları olduğu iddiasıyla Kasım Pırlant'a 3 sene önce babalık davası açtı.Dava İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde devam ederken, 69 yaşındaki Kasım Pırlant geçen hafta kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Pırlant, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Pırlant vefat etmeden önce DNA testi için kendisinden bir örnek alındığı, rapor sonucunun beklendiği öğrenildi. Tek çocuğu trafik kazasında ölen, eşinden de boşanan Kasım Pırlant'ın milyonlarca dolarlık mirası şimdilik 6 kardeşine kaldı. Ancak ABD'de yaşayan Jackson kardeşler davayı kazanırsa miras onlara kalacak.