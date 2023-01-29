ABD’li kardeşler tereke davası açtı

Babalık davası için alınan DNA örneklerinin sonucu beklenirken, Jackson kardeşler İzmir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Kasım Pırlant'ın 6 kardeşine tereke tespit davası açtı. Terekenin tespiti davası, mirasçıların miras bırakanın tüm malvarlığının tam ve doğru bir şekilde tespit edilmesi amacıyla açtığı delil tespiti niteliğindeki dava olarak biliniyor. Mirasçılar bu davayı terekeye ilişkin herhangi bir hak kaybına uğramamak için açıyor.

Kasım Pırlant, geçtiğimiz 27 Aralık'ta rahatsızlanınca yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 69 yaşındaki Pırlant doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Pırlant'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Pırlant, İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ABD'nin Şikago kentinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kasım Pırlant, 11 sene önce kazada vefat eden oğlu Zafer Pırlant'ın Şikago'daki mezarının yanına defnedildi.





TÜM MALLARINI VASİYETNAMEYLE ESKİ EŞİNE BIRAKTI

Ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vefatından 11 sene önce yazdığı vasiyetnameye SABAH ulaşmıştı. Emlak kralı Kasım Pırlant'ın 12 Haziran 2012'de İzmir 25. Noterliği 'ne başvurarak vasiyetname düzenlenmesini istedi. Pırlant vasiyetnameye göre Türkiye'de sahibi olduğu gayrimenkullerin tamamını, ortağı olduğu şirketlerindeki hisselerini, bankalar hesaplarındaki paraların ve taşınır mallarının hepsini eski eşi Tülay Duygulu Pırlant'a bıraktığı ortaya çıkmıştı. Vasiyetname önümüzdeki günlerde İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yapılacak duruşmada Kasım Pırlant'ın 6 kardeşinin yüzüne okunacak. Kasım Pırlant tek çocuğu Zafer Pırlant'ı 2012'de ABD'deki trafik kazasında kaybettiği için milyonlarca dolar miras 6 kardeşine kalmıştı. Vasiyetname sonradan ortaya çıkınca hesaplar karışırken, kardeşlerin İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşmada vasiyetnameye itiraz olabileceği belirtildi. Kasım Pırlant'ın 6 kardeşinin mirasta saklı paylarının bulunduğu, bu haklarını vasiyetnameyle kaybetmeyecekleri öğrenildi.





BABALIK DAVASI DEVAM EDİYOR

ABD'de yaşayan Henry Kevin (30) ve Candice Jackson (36) kardeşler, İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde biyolojik babaları olduğu iddiasıyla Kasım Pırlant'a davası açmıştı. Ölmeden önce Pırlant'tan alınan DNA örneğinin incelemesi sürerken, çıkacak rapor merakla bekleniyor. ABD'li kardeşler açtıkları dava ile Kasım Pırlant'ın biyolojik babaları olduğunu ispat ederlerse hesaplar yeniden karışacak. Saklı payı elinde bulunduran 6 kardeşin miras hakkı bu kez ABD'li kardeşlere geçmiş olacak.





ABD'Lİ KARDEŞLER DE MİRASIN PEŞİNDE

Vasiyetnamenin ortaya çıkmasının ardından Jackson kardeşler de mirasın peşine düştü. Jackson kardeşler İzmir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Kasım Pırlant'ın kardeşleri Hızır, Hüseyin, İlyas, Zekeriya Pırlant, Mualla Kıymetli, Tülay Türker'e tereke tespit davası açtı. Terekenin tespiti davası, mirasçıların miras bırakanın tüm malvarlığının tam ve doğru bir şekilde tespit edilmesi amacıyla açtığı delil tespiti niteliğindeki dava olarak biliniyor. Mirasçılar bu davayı terekeye ilişkin herhangi bir hak kaybına uğramamak için açıyor.





KASIM PIRLANT KİMDİR?

İzmirli işadamı Kasım Pırlant (69) 1973'te, eğitimini sürdürmek amacıyla ABD'ye gitti. Şikago'da iş yaşamına bir eğlence mekanında garsonluk yaparak başlayıp, daha sonra aynı eyalette bir lokanta satın alan, 1978 yılında emlak işine girişen ve 1985 yılına geldiğinde İzmir'de alışveriş merkezleri sahibi olan Pırlant, gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla sayılı zenginler arasına girdi. Kasım Pırlant, yazar Tülay Pırlant ile 9 Aralık 1985'te ABD'de evlendi. Pırlant çiftinin oğulları Zafer Pırlant, 11 Şubat 2012'de ABD'de geçirdiği trafik kazasında 24 yaşında yaşamını yitirdi. Zafer Pırlant ABD'de toprağa verildi. Oğullarının ölümüyle yıkılan Pırlant çifti, kazadan 4 ay sonra boşandı. Boşanma protokolüne göre Tülay Pırlant'ın, ortak oldukları şirketlerdeki hisselerini 1 milyon dolar karşılığında Kasım Pırlant'a devretti.