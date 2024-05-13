ABD’li müze müdürü kaçakçılıktan yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü (American Museum of Natural History) Prof. Lorenzo Prendini, "endemik hayvan kaçakçılığı" suçundan İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliPrendini'nin valizinde, içerisinde hayvan zehirleri ve sıvılar bulunan 88 plastik tüp şişe, 48 kilitli poşet içerisinde bin 500 adet akrep, tarantula ve örümcek gibi ülkemize ait endemik türde hayvanlar ele geçirdi. Ülkemizde yaşayan zehirli hayvan türlerinin DNA bilgileri kopyalanarak ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığı tespit edildi.Söz konusu ilaçların çok yüksek maddi değerlerde olduğu ve bu nedenle hayvan türlerinin yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu saptandı. Akrep zehirlerinden elde edilen bir litrelik ilacın piyasa değerinin 10 milyon dolar olduğu ifade edildi. İfadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Prendini, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.