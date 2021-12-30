ABD’li Profesör’den metil alkol zehirlenmeleri için farkındalık uyarısı

Yeni yıl öncesinde son aylarda ülkemizde sahte içkiden yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti. Sahte içki yapımında kullanılan en önemli madde olan metil alkol zehirlenmelerine karşı Amerikan Tıbbi Toksikologlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve ABD Emory Üniversitesi Acil Tıp Öğretim Üyesi Tıbbi Toksikolog Prof. Dr. Ziad Kazzi, en iyi çözümün farkındalığı artırmak olduğunu belirtti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)'den yapılan açıklamaya göre, Farabi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Tıbbi Toksikolog Doç. Dr. Aynur Şahin ile Ortadoğu Kuzey Afrika Klinik Toksikoloji Derneği kurucusu, Amerikan Tıbbi Toksikologlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve ABD Emory Üniversitesi Acil Tıp Öğretim Üyesi Tıbbi Toksikolog Prof. Dr. Ziad Kazzi, son dönemde Türkiye'de artan sahte içki zehirlenmeleriyle ilgili çevrim içi görüş alışverişinde bulundu.

Atlanta Georgia'da bulunan Grady Memorial Hastanesinde çalışan Prof. Dr. Kazzi ,1990'ların başında da Atlanta'da çok büyük bir metanol salgını yaşandığını belirterek benzer vakaların bugünlerde Avrupa'da, Güneydoğu Asya'da ve Afrika'da, Güney Amerika'da görüldüğüne dikkati çekti.İnsanların alkole ulaşmak ve kullanmak için farklı yollar aradıklarını, tükettikleri alkolün metanol ürünü içerip içermediğini bilmelerinin çok zor olduğunu vurgulayaan Prof. Dr.Kazzi," İçtikleri alkolün türüne bağlı olarak tadından, görüntüsünden ayırt edemeyebilirler. Özellikle meyve sularıyla, farklı tür sıvıları karıştırırsanız bunu tespit etmek imkansızdır" dedi.

Sahte içki tüketildiği zaman zehirlenme bulgularının ortaya çıkmasının zaman aldığını belirten Kazzi, başlangıçta ortaya çıkan bazı belirtilerin çok özellikli olmadığını ,kişilerin, normal alkolün etkisi altında olduklarını düşündükleri belirtiler olabilir. Yorgunluk, baş ağrısı ya da sarhoşluk hissederlerse hatta görme sorunları yaşarlarsa bile yorgun olduklarını ve çok iyi göremediklerini düşünebilirler. Bu belirtilerin etkileri ise bir gün sonra görülebilir. Hatta etil alkol ile birlikte içiyorsanız ortaya çıkması bir günden daha fazla sürebilir. İnsanlar genellikle çok hasar meydana geldikten sonra hastaneye başvuruyorlar. En iyi çözüm, farkındalığı artırmak. İnsanlara bunun tehlikeli olduğunu, zehirlenmemek için yasa dışı alkol kullanmayı bırakmalarını söylemek, zehirlenmeyi en baştan engeller. Çünkü bir kez içmeye başlarlarsa bu durumun kontrol altına alınması ve tedavi edilmesi zordur."

Doç. Dr. Aynur Şahin ise Türkiye'nin çeşitli yerlerinden metil alkol zehirlenmesiyle ilgili hasta başvurularının devam ettiğini belirterek, özellikle yılbaşında bu rakamların artmasından endişe duyduklarını söyledi. Metil alkol zehirlenmesinin, erken tanı konulup müdahale edilmediği takdirde gözde ve beyinde geri dönüşümü olmayan hasar bıraktığını, hatta ölüme yol açtığının altınız çizen Dr. Şahin, "Lütfen çok dikkatli olalım. Alkol tükettikten sonra görme bulanıklığı, halsizlik, bulantı, kusma, karın ağrısı gibi bulgular ortaya çıkmışsa veya içtiği alkolün sahte olduğuna yönelik şüphe varsa ki tadından anlamak maalesef mümkün değil, kişiler hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Hayatımız değerli. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım." ifadesini kullandı.