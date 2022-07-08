ABD’li ünlü aktör hayatını kaybetti

ABD'li ünlü aktör James Caan, 82 yaşında hayatını kaybetti. BBC'nin haberinde "1970'li yıllar boyunca Hollywood'da önde gelen isimlerden biri olan Caan'ın kariyeri on yılları buluyor. Caan, bir kez Oscar'a, bir kez Emmy'ye, 3 kez de Altın Küre ödüllerine aday gösterilmişti" denildi. 4 kez evlenen New York'lu oyuncunun, beş çocuğu vardı. Bronx semtinde bir kasabın çocuğu olarak dünyaya gelen Caan, televizyon ve sinemadaki küçük rollerden sonra büyük çıkışını 1965'te iki Howard Haws filminde yaptı.Ünlü oyuncu Caan'ı herkese tanıtan film ise 1972 tarihli "Baba" oldu. Caan'ın başta Michael Corleone rolü için seçmelere girdiği ve stüdyo yöneticileri tarafından istenen isim olduğu belirtilmişti. Ancak Coppola'nın ısrarı üzerine, bu rol Al Pacino'ya verildi. Michael'ın ağabeyi Sonny'yi canlandıran Caan'ın ölüm sahnesinde vücuduna 140'tan fazla küçük patlayıcı yerleştirilmişti. Caan bu rolle, yardımcı erkek oyuncu kategorisinde tek Oscar adaylığını aldı. James Caan, 1980'li yılların başında bir dönem kamuoyu önünden uzaklaştı. Aktör bu dönemi uyuşturucu kullanımı ve kız kardeşinin ölümü nedeniyle "Çok korkutucu günlerdi" diye tanımlamıştı.