Aci ailesini yıkan haber: Oğuz Murat Aci’nin ardından kuzeni Anıl Aci de trafik kazası kurbanı!

Feci kaza 11 Mart'ta İstanbul Silivri'de meydana geldi. Soner Aci idaresindeki otomobil arızalandı. Bunun üzerine Aci, otomobilini emniyet şeridine çekti ve araçtaki Anıl Aci ile birlikte arızayı kontrol etmek için aşağı indi.
Soner ve Anıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İçen idaresindeki kamyonet kendilerine çarptı. Meydana gelen kazada Anıl Aci hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.
KAMYONET ŞOFÖRÜ 'RÜZGARIN ETKİSİYLE SAVRULDUM' DEDİ
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Sait İçen verdiği ilk ifadede kamyonetin rüzgar nedeniyle savrulduğunu, direksiyon hakimiyetini sağlayamayınca emniyet şeridine girdiğini söylediği öğrenildi.
Öte yandan kazada hayatını kaybeden Anıl Aci'nın, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan ilçesinde arızalanan ATV model motorun arızasını kontrol ederken 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.'nin çarpmasıyla hayatını kaybeden Oğuz Aci'nın kuzeni olduğu ortaya çıktı.