Haberler Yaşam Haberleri Aci ailesini yıkan haber: Oğuz Murat Aci'nin ardından kuzeni Anıl Aci de trafik kazası kurbanı!
Giriş Tarihi: 15.3.2024 12:45 Son Güncelleme: 15.3.2024 13:05

Aci ailesini yıkan haber: Oğuz Murat Aci'nin ardından kuzeni Anıl Aci de trafik kazası kurbanı!

Türkiye, 1 Mart'ta İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan kazayla sarsıldı. Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur'un çarpması sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci, kurtarılamadı. Canavar anne Eylem Tok ile oğlu Timur ABD'ye kaçarken aile hukuk mücadelesi başlattı. Yüreği yanan Aci ailesi, dün bir acı daha yaşadı. Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci, arıza nedeniyle sağ şeride çeken otomobili tamir etmeye çalıştığı sırada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Aci ailesini yıkan haber: Oğuz Murat Aci’nin ardından kuzeni Anıl Aci de trafik kazası kurbanı!

Feci kaza 11 Mart'ta İstanbul Silivri'de meydana geldi. Soner Aci idaresindeki otomobil arızalandı. Bunun üzerine Aci, otomobilini emniyet şeridine çekti ve araçtaki Anıl Aci ile birlikte arızayı kontrol etmek için aşağı indi.

Soner ve Anıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İçen idaresindeki kamyonet kendilerine çarptı. Meydana gelen kazada Anıl Aci hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anıl Aci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aci'nin cenazesi savcının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KAMYONET ŞOFÖRÜ 'RÜZGARIN ETKİSİYLE SAVRULDUM' DEDİ

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Sait İçen verdiği ilk ifadede kamyonetin rüzgar nedeniyle savrulduğunu, direksiyon hakimiyetini sağlayamayınca emniyet şeridine girdiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Anıl Aci'nın, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan ilçesinde arızalanan ATV model motorun arızasını kontrol ederken 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.'nin çarpmasıyla hayatını kaybeden Oğuz Aci'nın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aci ailesini yıkan haber: Oğuz Murat Aci'nin ardından kuzeni Anıl Aci de trafik kazası kurbanı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA