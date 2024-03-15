Aci ailesini yıkan haber: Oğuz Murat Aci’nin ardından kuzeni Anıl Aci de trafik kazası kurbanı!

Feci kaza 11 Mart'ta İstanbul Silivri'de meydana geldi. Soner Aci idaresindeki otomobil arızalandı. Bunun üzerine Aci, otomobilini emniyet şeridine çekti ve araçtaki Anıl Aci ile birlikte arızayı kontrol etmek için aşağı indi.