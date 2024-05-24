Açık unutulan ocak karı kocayı hayattan kopardı

Olay, saat 19.30 sıralarında Sugözü Mahallesi'nde meydana geldi. Ali ve Akkız Elitok çiftinden haber alamayan yakınları, Kütürüp Beleni mevkisindeki evlerine gitti. Eve giren yakınları, Elitok çiftini salondaki ayrı kanepelerde hareketsiz yatarken buldu.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Elitok çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Elitok çiftinin cenazesi, Alanya Belediyesi'nin morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede Elitok çiftinin mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.