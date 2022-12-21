AÇIKLAMA GELDİ! Yemek kartları marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları marketlerden kalkıyor mu, market yasağı geldi mi, kullanılamayacak mı?

Önümüzdeki yıldan itibaren artık yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılmayacağına yönelik iddialara açıklama geldi. Son günlerde basında yer alan haberlerde bu kartların artık market alışverişlerinde kullanımının yasaklanacağı bildirilmişti. Bu kapsamda "Yemek kartları marketlerde kullanılmayacak mı, geçmeyecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Yemek kartları ile ilgili gelen o açıklamanın detayları.
Çalışanların alım gücünü artırmak amacıyla işverence günlük 51 liraya kadar nakit olarak ödenen yemek bedelleri vergiden ve sosyal güvenlik priminden muaf tutuldu. Yemek çeklerinde prim istisnası tutarı 12.94 liradan 51 liraya yükseltildi.