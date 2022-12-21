Haberler Yaşam Haberleri AÇIKLAMA GELDİ! Yemek kartları marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları marketlerden kalkıyor mu, market yasağı geldi mi, kullanılamayacak mı?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:31

AÇIKLAMA GELDİ! Yemek kartları marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları marketlerden kalkıyor mu, market yasağı geldi mi, kullanılamayacak mı?

Çalışan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren yemek kartlarının marketlerde artık kullanılamayacağı iddiaları sonrası detaylar gündemde kalmaya devam ediyor. Konuyla ilgili basında yer alan haberler sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı böyle bir durumun söz konusu olmadığını bildirse de “Yemek kartları marketlerde kullanılmayacak mı, geçmeyecek mi?” soruları yanıt aramaya başladı. Ticket, Multinet, Sodexo, SetCard gibi kartlar bilindiği üzere şirketler tarafından çalışanların yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor ve kartlar bazı anlaşmalı marketlerde de geçiyor. Peki, iddialar doğru mu, Yemek kartları marketlerde kullanılmayacak mı, geçmeyecek mi? İşte detaylar.

AÇIKLAMA GELDİ! Yemek kartları marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları marketlerden kalkıyor mu, market yasağı geldi mi, kullanılamayacak mı?

Önümüzdeki yıldan itibaren artık yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılmayacağına yönelik iddialara açıklama geldi. Son günlerde basında yer alan haberlerde bu kartların artık market alışverişlerinde kullanımının yasaklanacağı bildirilmişti. Bu kapsamda "Yemek kartları marketlerde kullanılmayacak mı, geçmeyecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Yemek kartları ile ilgili gelen o açıklamanın detayları.

Yemek kartları markette kullanılacak

Çalışanların alım gücünü artırmak amacıyla işverence günlük 51 liraya kadar nakit olarak ödenen yemek bedelleri vergiden ve sosyal güvenlik priminden muaf tutuldu. Yemek çeklerinde prim istisnası tutarı 12.94 liradan 51 liraya yükseltildi.

Kart sahipleri dikkat! Hemen kontrol edin: Milyonlarca lira silinecek!

Yemek ödemeleri 51 liradan 110 liraya yükselecek. Milyonlarca çalışan tarafından kullanılan yemek kartları için marketlerde kullanılamayacağı yönünde yeni bir düzenlemeye gidildiği iddia edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu böyle bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Vergi istisnasında yemek çeklerinin sadece yemek yeme amacıyla kullanılması zorunluluğu bulunmuyor. Çalışanlar bugüne kadar olduğu gibi anlaşmalı marketlerde yemek çekleri ile alışveriş yapabilecek.

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AÇIKLAMA GELDİ! Yemek kartları marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları marketlerden kalkıyor mu, market yasağı geldi mi, kullanılamayacak mı?
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