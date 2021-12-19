Açıklayın fatura nerede?

Eğer faturayı emekli öğretmen hanım kesmişse fatura nerededir? Kamuoyuyla paylaşmanız gerekir. Kitre bebekler için fatura kesen emekli öğretmen hanım ise şayet vergi dairesi kayıdı var mıdır?Ankara Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Adnan Beker, Ankara Büyükşehir Meclisi'nde kitre bebek yapım uzmanı emekli öğretmen bir hanıma yaptırılan 44 kitre bebeğin bir sanatçıya bir konsept olarak yaptırıldığından bahisle rakamın uygun olduğundan bahsetti. Peki öyle mi?

Şimdi Ankara Büyükşehir Meclisi'nde kürsüye çıkan Adnan Beker dedi ki: 'Bu sadece kitre bebek değil' dedi ve bir sürü hamam fotoğrafı ve alandaki süsleme ve benzeri işleri paylaştı ama şimdi sormak lazım. Bu fotoğraflarda teklif edilen bedellerin 44 adet kitre bebek için yapıldığı aşikar.

Paylaştığım fotoğraflarda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne iş yapan kişinin Serkan isminde bir gerçek kişi olduğu yani nihai olarak fatura kesen kişinin emekli öğretmen hanımın olmadığı da ortada.. Ve 44 adet kitre bebek için ödenen rakam 366 bin TL. Sayın Adnan Beker sizi açıklamalarınızla örtüşme yok!

Şimdi açık açık soralım: Emekli öğretmen hanımın eline kitre bebek için bin 500 TL mi ödediniz? Ya da kaç lira ödendi? Adnan Beker ve Masnur Yavaş bu konuda çıkıp ayrıntısıyla konuyu anlatmanız gerektiğinin farkındasınız değil mi? Madem fatura Serkan beye ait, sanatçı mıdır?

Serkan Bey sanatçı değilse hangi yeterlilikle bu doğrudan alım işine talip olabilmiştir? Sizlere yakınlığı var mıdır? Yok eğer faturayı emekli öğretmen hanım kesmişse fatura nerededir? Kamuoyuyla paylaşmanız gerekir.

Kitre bebekler için fatura kesen emekli öğretmen hanım ise şayet vergi dairesi kayıdı var mıdır? Bakın Adnan Beker ve Mansur Yavaş mesele kitre bebek değil, mesele Mecliste insanların gözüne baka baka olayı örtme çabasıdır. Buna müsaade etmeyiz. Bu böyle biline!

Şimdi Çamlıdere Belediye Başkanımız Hazım Caner Can'ın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki konuşmaları ortada... Sizlerin cevapları ve emekli öğretmen hanımla röportajınız ortada. Bizim bugün size sorduğumuz faturanın içeriği ve kim adına kesildiği soruları ortada! Madem dürüstsünüz cevap verin.