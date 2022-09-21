Acil durum sinyali alınan cipin sürücüsü ölü bulundu

Adana'ninSarıçam ilçesi TAG Otoyolu'nda seyir halindeki TIR, Nurettin Deniz'in kullandığı kamyonete çarptı. Deniz ile yanındaki hamile Elif Mura (34) öldü. Kozan ilçesinde kayalara çarpan traktördeki Ferhat Şahbaz yaşamını yitirdi. Trabzon Vakıfkebir'de acil durum sinyali alınan cip 300 metrelik uçurumun dibinde bulundu. İçindeki Maruf Zenbil'in cesedi ekipler tarafından çıkarıldı. Kocaeli Gölcük'te taziyeye giderken otomobil çarpan 2 arkadaştan Uğur Yazıcı (33) hayatını kaybetti. Denizli'nin Çameli ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki İsa Dal, Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu Nurhayat Güven (56) öldü. Antalya'nın Serik ilçesinde Muhammet Lütfü Gür (22), Muğla'nın Fethiye ilçesinde Alman turist Gerald Jobst ile Mersin'in Mut ilçesinde Mehmet Altun (18), motosikletleriyle yaptıkları kazada öldü.