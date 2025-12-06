Acil tıpçılardan kalp şoklama dersi

Kalp durmalarında ilk dakikalar en kritik zaman dilimi. Sağlık Bakanlığı'nın yeni kararıyla 2026-2028 yılları arasında havaalanları, AVM'ler, toplu ulaşım alanları ve insan yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde otomatik şok cihazı bulundurma zorunluluğu yaygınlaştırılacak. Türkiye Acil Tıp Vakfı (TÜAT), Sağlık Bakanlığı'nın "Kalp Durduğunda Siz Durmayın" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek veriyor. Bu kapsamda ASELSAN iş birliği ve yerli mühendisliğin gücüyle geliştirilen Yerli Otomatik Şok Cihazı (OED) kullanılacak.

Türkiye Acil Tıp Vakfı Başkanı (TÜAT) ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Prof. Dr. Şahin Çolak, "Bu cihazın doğru zamanda uygulanmasıyla ölümlerin yaklaşık yüzde 70'inin önüne geçilebilecek. Bu nedenle 2026'da toplumun farklı kesimlerinden en az 10 bin kişiye ulaşarak OED farkındalığını artırmayı hedefliyoruz" dedi.