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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Acının fotoğrafı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Acının fotoğrafı
Esenyurt Fatih Mahallesi 887 Sokakta bir dairede çıkan yangında aynı aileden 4 çocuk yanarak hayatını kaybetti. Eşi cezaevinde olan Suriyeli Fatma Nisa ve 5 çocuğunun yaşadığı bodrum kattaki dairede saat 02.50'de yangın çıktı. Elektrikli sobadan çıkan yangında alev ve duman tüm daireyi sardı. Yardım istemek için kendisini sokağa atan annenin çığlıklarıyla sokak sakinlerinin yardıma koştuğu olayda dairede kalan çocukları kurtarmak için seferber olundu.
Vatandaşlar içeride mahsur kalan çocuklardan 2 yaşındaki Şakkur'u, kendilerine uzatılan eli son anda tutarak çocuğu kurtardı. Şakkur ve annesi hastanede tedavi altına alındı ancak dakikalar içinde mezar eve dönen daireden, Besme (5), Şahin (9), Ahmet (9)ve Selva Hammud (1) adlı kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. 4 küçük beden otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

YÜREK DAĞLAYAN MANZARA
Hastanedeki tedavisinin ardından olay yerine gelen annenin feryatları ise yürekleri dağladı. Sağ kurtarılan çocuğa hayat elini uzatan ise mahalle sakinlerinden Coşkun Polat oldu. Polat, dairenin camlarını kırıp, korkuluklarını söktüklerini söyleyerek, "Daire duman nedeniyle zifiri karanlıktaydı. Pencereden kolumuzu sarkıttık. Bir çocuğu öyle kurtardık. Diğer çocuklar başka odadaydı herhalde, onları göremedik ama çığlıkları içimize işledi" ifadelerini kullandı.
4 çocuğun feci şekilde hayatını kaybettiği olaydan geriye miniklerin bina önüne bırakılan eşyaları oldu.
Valilik olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Acının fotoğrafı
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