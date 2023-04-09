Haberler Yaşam Haberleri Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir’i bu sefer İskenderun’daki depremzede çocuklarla buluşturdu!
Giriş Tarihi: 9.4.2023 18:03 Son Güncelleme: 9.4.2023 18:43

Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir’i bu sefer İskenderun’daki depremzede çocuklarla buluşturdu!

”Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! ” filmi, deprem bölgesindeki depremzede çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Kral Şakir’in sinemalara gelen yeni filmi Osmaniye, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, İslahiye, Nurdağı, Gaziantep Merkez ve Malatya’nın ardından İskenderun’daki depremzede çocuklarla buluştu.

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir’i bu sefer İskenderun’daki depremzede çocuklarla buluşturdu!

Film gösteriminin yanı sıra Kral Şakir ve Fil Necati'nin maskotları depremzede çocuklar için gösteri yaparak kurulan platformda çocukları eğlendirdi.

Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen etkinliklerde "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! " filmi; yapılan özel gösterimlerle depremzede çocuklara moral verdi. Kral Şakir ekibi film gösteriminin yanı sıra Kral Şakir maskotları ile de çocuklarla oyunlar oynadı.

"Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! " sinema sektörüne katkıda bulunmak, tüm kitlelere ulaşabilmek ve kaçıranlar için şimdi sinemalarda!

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Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir’i bu sefer İskenderun’daki depremzede çocuklarla buluşturdu!
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