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Giriş Tarihi: 24.6.2024

Adalar’a yoğun talep doğru yönetilmeli

Adalar’a yoğun talep doğru yönetilmeli
İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı ve Adalılar'ın "azmanbüs" olarak adlandırdığı elektrikli minibüslere karşı yürütülen eylem dün de devam etti. Minibüslerin trafiğe çıkarılmasına tepki gösteren vatandaşlar, Büyükada Çınar Meydanı'nda bir araya geldi. İlçede ikamet eden Prof. Dr. Asu Aksoy, Adalar'a araç geldikçe, kapasitenin üstünde ziyaretçi olduğunu söyledi. Aksoy, "Adalar'a olan bu talebi yönetmezsek, 'Her isteyeni taşıyacağız' dersek karşımıza şimdi azmanbüs, sonra metrobüs çıkar. Bunun sonu gelmez" dedi.
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Adalar’a yoğun talep doğru yönetilmeli
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