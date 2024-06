Adalar’ın sağlık koruyucuları 7/24 teyakkuzda

İstanbul'un gözde turistik yerleri arasında yer alan Büyükada, Heybeliada, Kınalı ve Burgazada özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Bu yoğunlukla birlikte acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda da artış görülüyor. İstanbul 112, her an her yerde olduğu gibi Adalar'da da 7/24 esasına göre teyakkuzda.SABAH, Acil Sağlık Hizmetleri'nin Adalar'daki çalışmalarını yerinde inceledi. İstanbul 112 Anadolu İl Ambulans Servisi bünyesinde adalarda hizmet veren ambulanslar ve motorize sağlık ekipleri büyük bir uyum içinde çalışıyor. Ekipler, yaralıları veya hastaneleri hızlıca hastaneye yetiştiriyor.Hasta veya yaralının tam teşekküllü bir hastaneye nakledilmesini ise Tuzla Tersanesi'nde Türk mühendislerce tasarlanan deniz nakil araçları sağlıyor. Büyükada 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan Doktor Güven Gider, "Kara ambulansıyla hızla ulaşamayacağımız noktalarda motorize ekiplerimiz vakaya ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor. Vakayı, klinik uygunluğuna göre Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Büyükada Ek Hizmet Binası'na sevk ediyoruz. Farklı hastanelere sevk edilmesi gereken hastalar varsa onları deniz ambulanslarına naklediyoruz" bilgisini verdi. Adalar'da 2016 yılından bu yana hizmet veren Deniz Nakil Araçları, 2021 yılında 2 bin 329, 2022 yılında 2 bin 458, 2023 yılında 2 bin 79, 2024 yılının ilk 4 ayında ise 572 vakaya müdahale ederek nakilleri sağladı.