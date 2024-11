Adalet Bakan Yardımcısı Can’dan AK Parti’nin 22. Yıl Mesajı: ‘İlk günkü aşkla devam’”

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümünde, sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Can, 3 Kasım 2002 tarihinde başlayan "Anadolu İhtilali"ne vurgu yaparak, partinin Türk siyasetine kazandırdığı güçlü liderlik ve hizmet anlayışını bir kez daha hatırlattı. "@Akparti İş Başında, İlk Günkü Aşkla Devam… @RTErdogan" ifadelerini kullanan Can, AK Parti'nin ilk günden bugüne Türkiye için gösterdiği kararlı duruşun altını çizdi. Can, AK Parti'nin bir siyasi hareketten öte, ülkenin gelişimi ve refahı için atılmış tarihi bir adım olduğunu belirterek, partinin "milletin sesi" olarak halka hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

AK Parti'nin 22 yıldır sürdürdüğü "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışına değinen Can, partiye gönül veren herkese teşekkür ederek, Türkiye'yi daha güzel yarınlara taşıma kararlılığını yineledi.