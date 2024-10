Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can: “FETÖ uzantıları ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz”

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, FETÖ terör örgütüne ve onun uzantılarına karşı verilen mücadelenin kesintisiz bir şekilde süreceğini belirtti. Can, paylaşımında FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen için "Alçak ölmüştür" ifadesini kullanarak örgüte karşı kararlı bir duruş sergilediklerini yeniden vurguladı. Bakan Yardımcısı Can'ın açıklaması şu ifadeleri içerdi:"Emperyalistlerin uşağı, alçak terör örgütü FETÖ'nün elebaşı alçak ölmüştür. Asla mücadeleden vazgeçmek yok. Örgütün uzantıları ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin ruhları şad olsun." Bu güçlü açıklamasıyla Can, FETÖ'nün ülke üzerindeki tehdit ve tehlikelerine karşı devletin kararlı tutumunun süreceğini ifade etti. Devletin tüm organlarıyla bu yapının kökünün kazınması için yoğun bir çalışma içinde olduğunu hatırlatan Can, Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine zarar vermek isteyen hiçbir gücün karşısında duramayacağını belirtti. Açıklama, şehitlerin hatıralarına yapılan özel vurgu ile dikkat çekti. Can, şehitlerimizin uğrunda can verdiği değerlerin korunmasının devletin öncelikli görevi olduğunu dile getirerek, FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle mücadelenin sadece güvenlik değil, aynı zamanda bir ahlaki sorumluluk olduğuna da işaret etti.