ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İnfaz Koruma Memuru (İKM), hemşire, teknisyen...

Giriş Tarihi: 10.9.2025 10:32

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor. Başvurular 1-15 Ağustos tarihinde alınmıştı. Toplam 5 bin personel alımı yapılacak süreçte en çok merak edilen 3.172 kişilik kontenjanıyla İnfaz Koruma Memuru (İKM) oldu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte, detaylar...

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı personel alımları kapsamında gözler sonuçlara çevrildi. Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak sonuçlarla birlikte, adaylar sonuçlara erişebilecek ve sözlü sınav ve mülakata katılım sağlayacak. Peki, Adalet Bakanlığı 2025 yılı personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması gerekiyor.

Zabıt katipliği için başvuran adaylar ise 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak.

Alımlar kapsamında; 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli göreve başlayacak.

ADALET BAKANLIĞI İNFAZ KORUMA MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık takvimine göre sonuçların, başvuru ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Genellikle bu tür alımlarda sonuçların başvuru sürecini takip eden 1-2 ay içerisinde duyurulduğu göz önünde bulundurulduğunda, İKM alımı sonuçlarının Eylül ayı içinde ya da en geç Ekim ayının ilk günlerinde açıklanabileceği tahmin ediliyor.

İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav tarihleri, cte.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

