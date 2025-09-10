ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İnfaz Koruma Memuru (İKM), hemşire, teknisyen...

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı personel alımları kapsamında gözler sonuçlara çevrildi. Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak sonuçlarla birlikte, adaylar sonuçlara erişebilecek ve sözlü sınav ve mülakata katılım sağlayacak. Peki, Adalet Bakanlığı 2025 yılı personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması gerekiyor.
Bakanlık takvimine göre sonuçların, başvuru ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Genellikle bu tür alımlarda sonuçların başvuru sürecini takip eden 1-2 ay içerisinde duyurulduğu göz önünde bulundurulduğunda, İKM alımı sonuçlarının Eylül ayı içinde ya da en geç Ekim ayının ilk günlerinde açıklanabileceği tahmin ediliyor.
İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav tarihleri, cte.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.