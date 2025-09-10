ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İnfaz Koruma Memuru (İKM), hemşire, teknisyen...

ADALET BAKANLIĞI İNFAZ KORUMA MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık takvimine göre sonuçların, başvuru ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Genellikle bu tür alımlarda sonuçların başvuru sürecini takip eden 1-2 ay içerisinde duyurulduğu göz önünde bulundurulduğunda, İKM alımı sonuçlarının Eylül ayı içinde ya da en geç Ekim ayının ilk günlerinde açıklanabileceği tahmin ediliyor.

İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav tarihleri, cte.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.