ADALET BAKANLIĞI BANKA PROMOSYON ÖDEMELERİ | 2025 Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne zaman, ne kadar ödenecek?

Giriş Tarihi: 26.8.2025 09:53

Adalet Bakanlığı personelinin merakla beklediği 2025 yılı banka promosyon ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık ile bankalar arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde belirlenen promosyon tutarı ve ödeme tarihleri çalışanlar için büyük önem taşıyor. Peki Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne zaman ödenecek, tutarı ne kadar olacak?

Kamu çalışanlarının en çok araştırdığı konuların başında promosyon ödemeleri geliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan personel için 2025 yılı banka promosyon anlaşması kapsamında yapılacak ödemeler merak konusu oldu. Çalışanlar " Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne zaman yatar, ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt arıyor.

2022 YILINDA 25 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİ YAPILMIŞTI!

Adalet Bakanlığı personeli, önceki promosyon ihalesinde dikkat çeken bir ödeme almıştı. 19 Ağustos 2022'de yapılan ihale sürecinde en yüksek teklif 20.100 TL ile Vakıfbank'tan geldi.

Diğer bankalar ihaleden çekilirken, 22 Ağustos'ta düzenlenen nihai oturumda Vakıfbank, peşin ödeme koşuluyla teklifini 25.000 TL'ye yükseltti ve ihale bu rakam üzerinden sonuçlandı.

Böylece 3 yıllık promosyon bedeli olan 25.000 TL, 1 Eylül – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında tüm personele tek seferde ve kesintisiz olarak ödendi.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK, ERTELENDİ Mİ?

Adalet Bakanlığı çalışanlarına verilecek promosyon teklifleri bankaların ihale tekliflerini iletmesiyle birlikte gerçekleşti.

İhaleyi kazanacak banka, tekliflerin açılmasının ardından açık artırma ve pazarlık yöntemiyle belirlenecekti fakat ihale yeterli teklif verilmemesi sebebiyle ertelendi.

6 bankanın katıldığı ihale tekliflerinin yetersiz bulunması nedeniyle yeni bir ihale tarihi belirlenecek ve teklifler yeniden değerlendirilecek.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI TEKLİF TARİHİ NE ZAMAN?

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, detayların netleşmesiyle duyuruların paylaşılması bekleniyor.

Maaş promosyonu ile ilgili tüm gelişmeler Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Promosyonların 01-25 Eylül 2025 tarihleri arasında tek seferde ve kesintisiz olarak personelin hesabına yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin kesin duyuru henüz paylaşılmadı.

