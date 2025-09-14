ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI BEKLENİYOR! Adalet Bakanlığı İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı sonuçlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara göre, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından genellikle 2-3 hafta içinde sonuçlar yayımlanıyor. Bu yıl başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında alındığından, sonuçların 15 Eylül'e kadar ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, sonuçlara adalet.gov.tr ve cte.adalet.gov.tr üzerinden ulaşabilirler.