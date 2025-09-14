ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI BEKLENİYOR! Adalet Bakanlığı İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında toplam 5 bin yeni personel alımı yapıyor. Bu kadrolar arasında 1.500 zabıt katibi, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı, 24 hizmetli ve 3.172 infaz koruma memuru (İKM) bulunuyor. Başvurular 15 Ağustos itibarıyla sona erdi. Özellikle zabıt katibi adaylarının merakla beklediği sözlü sınav tarihleri de açıklandı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları duyuruldu mu ve sözlü sınavlar ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…
ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2025 yılı Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında İnfaz Koruma Memuru (İKM) kadrosuna başvuran adaylar, sonuçların açıklanmasını bekliyor. Şu ana kadar İKM sonuçları erişime açılmadı. Adaylar, sonuçlar yayınlandığında haberdar olmak ve sınav takvimini takip edebilmek için cte.adalet.gov.tr adresini düzenli olarak kontrol etmelidir. Sonuçların duyurulmasının ardından, sözlü sınav tarihleri ve sınav yerleri de aynı platform üzerinden ilan edilecektir.
ZABIT KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?
Zabıt katipliği pozisyonuna başvuran adaylar için sözlü sınav tarihi kesinleşti. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sözlü sınavlar 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılacak. Adaylar, sınavın yapılacağı yer ve saat bilgilerine adalet.gov.tr üzerinden erişebilecek. Sınavda, adayların genel kültür bilgisi, ifade yeteneği ve mesleki yeterlilikleri değerlendirilecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı sonuçlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara göre, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından genellikle 2-3 hafta içinde sonuçlar yayımlanıyor. Bu yıl başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında alındığından, sonuçların 15 Eylül'e kadar ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, sonuçlara adalet.gov.tr ve cte.adalet.gov.tr üzerinden ulaşabilirler.