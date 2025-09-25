Haberler Yaşam Haberleri ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 || Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.9.2025 11:43

Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları için bekleyiş sürüyor. 5 bin personel alımında üzere1500 zabıt katibi, 3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli kadroları için başvurular alındı. Başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağına odaklandı. İnfaz Koruma Memuru (İKM) ve diğer birçok pozisyon için adaylar, sınav ve kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

Adalet Bakanlığı personel alımı için araştırmalar yoğunlaştı. CTE Genel Müdürlüğü, sözleşmeli olarak 3.172 infaz ve koruma memuru, hemşire, teknisyen ve çeşitli destek personelleri dahil toplam 3.500 kişi alacak. Ayrıca Personel Genel Müdürlüğü, 1.500 sözleşmeli zabıt katibi istihdam edecek. Toplamda iki genel müdürlük 5.000 personel alımı yapacak. Zabıt katibi sonuçları açıklanmışken, şimdi gözler İKM sonuçlarına çevrildi. Peki, İKM alım sonuçları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilecek?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması gerekiyor.

İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav tarihleri, cte.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI

Zabıt katipliği için başvuran adaylar ise 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak.

Alımlar kapsamında; 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli göreve başlayacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Personel alımı sonuçları Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesi üzerinden ilan edilmektedir.

