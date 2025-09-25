ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 || Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı için araştırmalar yoğunlaştı. CTE Genel Müdürlüğü, sözleşmeli olarak 3.172 infaz ve koruma memuru, hemşire, teknisyen ve çeşitli destek personelleri dahil toplam 3.500 kişi alacak. Ayrıca Personel Genel Müdürlüğü, 1.500 sözleşmeli zabıt katibi istihdam edecek. Toplamda iki genel müdürlük 5.000 personel alımı yapacak. Zabıt katibi sonuçları açıklanmışken, şimdi gözler İKM sonuçlarına çevrildi. Peki, İKM alım sonuçları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilecek?