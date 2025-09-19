ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: 2025 Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Adalet Bakanlığı, çeşitli kadrolarda personel alımı yapıyor. İnfaz koruma memuru başvuruları 1-15 Ağustos'ta e-Devlet üzerinden tamamlandı. Başvurusu onaylanan adaylar sınavlara çağrılacak, başarılı olanlar atamaya hak kazanacak. Bazı pozisyonlar için KPSS şartı bulunuyor. Zabıt katipliği adayları ise 27 Eylül'de sınava girecek. Peki, 2025 personel alımı sonuçları yayımlandı mı? İşte detaylar…
Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla tamamlandı. Başvuruların kapanmasının ardından değerlendirme süreci resmî olarak başladı. Bakanlık, henüz sonuçların açıklanacağı kesin bir takvim paylaşmadı.
Adayların, başvuru sırasında belirtilen özel ve genel şartlar, eğitim durumu ve KPSS puanı gibi kriterler üzerinden değerlendirilmesi planlanıyor. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlayarak sıralama yapılacak ve ilan edilen kadronun üç katı kadar aday sınavlara davet edilecek. Sonuçların Eylül ayı sonuna kadar duyurulması bekleniyor.
Sınav Süreci Nasıl İşleyecek?
Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılacaklardır. Sözlü sınav merkezleri Bakanlık tarafından duyurulacak olup, boy-kilo ölçümü ve uygulamalı sınavı başarıyla tamamlayan adaylar, komisyonda sözlü sınava alınacaktır.
Sözlü sınav değerlendirmesi ise şu başlıklardan oluşacaktır:
Kadronun gerektirdiği mesleki bilgi: 40 puan
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: 20 puan
Genel kültür: 20 puan
Bir konuyu anlama ve ifade etme yeteneği: 20 puan