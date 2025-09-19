ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: 2025 Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla tamamlandı. Başvuruların kapanmasının ardından değerlendirme süreci resmî olarak başladı. Bakanlık, henüz sonuçların açıklanacağı kesin bir takvim paylaşmadı.

Adayların, başvuru sırasında belirtilen özel ve genel şartlar, eğitim durumu ve KPSS puanı gibi kriterler üzerinden değerlendirilmesi planlanıyor. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlayarak sıralama yapılacak ve ilan edilen kadronun üç katı kadar aday sınavlara davet edilecek. Sonuçların Eylül ayı sonuna kadar duyurulması bekleniyor.