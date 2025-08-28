ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: CTE İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi başvuru sonuçları belli oldu mu, hangi tarihte açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı İnfaz ve Koruma Memuru ile Zabıt Katibi alım sonuçları, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak duyurular aracılığıyla öğrenilebilecektir.

Uygulamalı Sınava Çağrılacak Adayların Belirlenmesi:

2024 KPSS sonuçları esas alınarak; KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanları ayrı ayrı sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak değerlendirme yapılacaktır. Öncelikli mezuniyet kontenjanı bulunan adalet komisyonlarında, her kontenjan için belirlenen aday sayısının tamamı, öncelikli mezuniyet kontenjanı bulunmayan komisyonlarda ise ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday uygulamalı sınava çağrılacaktır. Aynı puana sahip son adayla eşit puan alan tüm adaylar da sınava katılma hakkı kazanacaktır.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yerleri, en geç 5 Eylül 2025 Cuma günü sınavı düzenleyen adliye komisyonlarının internet sitesinde duyurulacaktır. Bu nedenle adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.