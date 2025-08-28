ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: CTE İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi başvuru sonuçları belli oldu mu, hangi tarihte açıklanacak?

Adalet Bakanlığı, 5 bin personel alımı için başvuruları tamamladı. 1.500 zabıt katibi ve 3.172 infaz ve koruma memuru alımı süreci sona ererken, adaylar sonuçları beklemeye başladı. Sınava katılma hakkı kazanamayanlara ayrıca bildirim yapılmayacak. İşte, 2025 Adalet Bakanlığı zabıt katibi ve infaz koruma memuru alım sonuçlarıyla ilgili detaylar.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı, infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire gibi çeşitli kadrolara toplam 5 bin yeni personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 1–15 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kabul edilmişti.
Uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve sınav yerleri, en geç 5 Eylül 2025 Cuma günü ilgili adliye internet sitesinde yayımlanacak. Bu bilgiler için ayrıca adaylara yazılı bir bildirim gönderilmeyecektir. Sınava katılma hakkı kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir duyuru yapılmayacaktır.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adalet Bakanlığı İnfaz ve Koruma Memuru ile Zabıt Katibi alım sonuçları, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak duyurular aracılığıyla öğrenilebilecektir.
Uygulamalı Sınava Çağrılacak Adayların Belirlenmesi:
2024 KPSS sonuçları esas alınarak; KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanları ayrı ayrı sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak değerlendirme yapılacaktır. Öncelikli mezuniyet kontenjanı bulunan adalet komisyonlarında, her kontenjan için belirlenen aday sayısının tamamı, öncelikli mezuniyet kontenjanı bulunmayan komisyonlarda ise ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday uygulamalı sınava çağrılacaktır. Aynı puana sahip son adayla eşit puan alan tüm adaylar da sınava katılma hakkı kazanacaktır.
Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yerleri, en geç 5 Eylül 2025 Cuma günü sınavı düzenleyen adliye komisyonlarının internet sitesinde duyurulacaktır. Bu nedenle adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.
UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV SÜRECİ
Uygulamalı Sınav:
13 Eylül 2025 Cumartesi günü, adayların bilgisayar üzerinden vuruş hesabı yapılmadan, üç dakika içinde yanlış yapmadan ve tekrarlamadan en az 90 kelime yazıp yazamadıklarını ölçmek amacıyla uygulamalı sınav gerçekleştirilecektir. Eğer belirtilen günde sınav tamamlanamazsa, sınav takip eden günlerde devam edecektir.
Sözlü Sınav:
Uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar arasından doğru kelime sayısı esas alınarak sıralama yapılacaktır. En çok doğru kelime yazan adaydan başlanarak değerlendirme yapılacak ve öncelikli mezuniyet kontenjanı olan adalet komisyonlarında, her kontenjan için belirlenen aday sayısı; öncelikli mezuniyet kontenjanı bulunmayan komisyonlarda ise ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son adayla aynı sayıda doğru kelime yazan tüm adaylar da sözlü sınava alınacaktır.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve sınav yerleri, en geç 22 Eylül 2025 Pazartesi günü sınavı düzenleyen adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecektir. Bu nedenle adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.