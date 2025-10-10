ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI BEKLENİYOR! Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Adalet Bakanlığı'nın 2025 personel alımı sonuçları heyecanla bekleniyor. Binlerce adayın başvurduğu 5 bin kişilik kadro için başvuru süreci tamamlandı ve şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. CTE İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) ile diğer pozisyonlara başvuran adaylar, sonuçları nasıl ve nereden öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...