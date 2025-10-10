Haberler Yaşam Haberleri ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI BEKLENİYOR! Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Başvurular, özellikle İnfaz Koruma Memuru (İKM) pozisyonu olmak üzere birçok kadro için 1-15 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Toplamda 5 bin kişinin istihdam edileceği alımlarda, adaylar gözlerini bakanlıktan gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte konuyla ilgili detaylar…

Adalet Bakanlığı'nın 2025 personel alımı sonuçları heyecanla bekleniyor. Binlerce adayın başvurduğu 5 bin kişilik kadro için başvuru süreci tamamlandı ve şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. CTE İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) ile diğer pozisyonlara başvuran adaylar, sonuçları nasıl ve nereden öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI HAKKINDA SON DURUM
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının sözlü sınav tarihleri, resmi internet sitesi cte.adalet.gov.tr üzerinden duyurulacak.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Bu alımlar kapsamında göreve başlayacak kadrolar ise şöyle: 3.172 İnfaz ve Koruma Memuru, 91 Hemşire, 52 Teknisyen, 100 Şoför, 29 Aşçı, 2 Kaloriferci, 30 Hasta Bakıcı ve 24 Hizmetli.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Personel alımı sonuçları Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesi üzerinden ilan edilmektedir.

