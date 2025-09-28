ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI BEKLENİYOR! Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru İKM alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde infaz koruma memuru, zabıt katibi, hemşire ve teknisyen gibi kadrolar için toplam 3.500 sözleşmeli personel alımı yaptı. En çok dikkat çeken kadro, 3.172 kontenjanla infaz koruma memurluğu oldu. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, CTE sözlü sınav takvimi ve nihai sonuçların açıklanma tarihine çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) personel alımı sonuçlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Alım kapsamındaki pozisyon ve sayıya göre gerçekleştirilecek sözlü veya uygulamalı sınav tarihleri ise cte.adalet.gov.tr internet sitesinden ilan edilecek.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!
Ceza infaz kurumlarında görev almak üzere sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Buna göre toplam 3.500 kişilik kadro dağılımı şu şekilde: 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli.
ADALET BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAV KONULARI NELERDİR?
Sözleşmeli personel alımı kapsamında yapılacak sözlü sınavda adaylar aşağıdaki konulardan değerlendirilecektir:
Mesleki bilgi: Atanılacak kadronun gerektirdiği uzmanlık bilgisi (40 puan)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (20 puan)
Genel kültür (20 puan)
Kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.
Şoför kadrosu için yapılacak değerlendirmede adayın mesleki bilgisi araç başında yapılan uygulamalı sınav ve sürüş becerisi üzerinden ölçülecektir.
Aşçılık pozisyonundaki adayların sınavında ise Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezlerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticiler ile diğer resmi kurumlarda aşçılık unvanına sahip kişilerden görüş alınabilir.