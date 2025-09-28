ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI BEKLENİYOR! Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru İKM alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde infaz koruma memuru, zabıt katibi, hemşire ve teknisyen gibi kadrolar için toplam 3.500 sözleşmeli personel alımı yaptı. En çok dikkat çeken kadro, 3.172 kontenjanla infaz koruma memurluğu oldu. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, CTE sözlü sınav takvimi ve nihai sonuçların açıklanma tarihine çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...