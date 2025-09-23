Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu mu? Gözler İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçlarında!

Binlerce adayın katılım gösterdiği Adalet Bakanlığı personel alımı sürecinde gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Özellikle İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı için başvuran adaylar, açıklamanın yapılacağı tarihi sorguluyor. Peki, Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?