Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu mu? Gözler İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçlarında!

Giriş Tarihi: 23.9.2025 15:59

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 5 bin personel alımı sonuçları için bekleyiş devam ediyor. İnfaz Koruma Memuru (İKM) başta olmak üzere birçok pozisyon için adaylar, sınav ve kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu mu?

Binlerce adayın katılım gösterdiği Adalet Bakanlığı personel alımı sürecinde gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Özellikle İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı için başvuran adaylar, açıklamanın yapılacağı tarihi sorguluyor. Peki, Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması gerekiyor.

İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav tarihleri, cte.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI

Zabıt katipliği için başvuran adaylar ise 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak.

Alımlar kapsamında; 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli göreve başlayacak.

