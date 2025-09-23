Haberler Yaşam Haberleri Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tarihi: Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 23.9.2025 12:11

Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tarihi: Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak?

Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması sonuca ulaştı. Vakıfbank tarafından Adalet Bakanlığı çalışanlarına tek seferde 99 bin 500 lira promosyon ödemesi yapılacak.

Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tarihi belli oldu. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada promosyon ödemelerinin detayları açıklandı. Peki, Adalet Bakanlığı promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, promosyon ödemelerine ilişkin detaylar…

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi tek sefer halinde, herkese eşit olarak yatırılacak. Adalet Bakanlığı promosyonlarında herhangi bir kesinti olmayacak. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada 30 Eylül 2025 tarihine kadar ödemelerin yapılacağı aktarıldı. Promosyon ödeme günlerine ilişkin ayrıca bir bilgilendirme bulunmuyor.

ADALET BAKANLIĞI PROMSOYON SORGULAMA

Adalet Bakanlığı promosyon tutarının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler, Vakıfbank müşteri hizmetleri ( 0850 222 0724) aracılığıyla gerekli bilgileri edinebilir. Alternatif olarak sorgulama işlemleri Vakıfbank'ın mobil uygulaması veya internet bankacılığıyla aracılığıyla yapılabilir.

FAİZSİZ NAKİT AVANS İMKANI

Promosyon ödemelerinin yanı sıra Adalet Bakanlığı çalışanlarına 100 bin liraya kadar faizsiz 3 taksit halinde ödemeli nakit avans kullandırma imkanı sunulacak. Nakit avanstan gerekli şartları sağlayan adaylar yararlanabilecek. Nakit avans kullanma şartlarını taşımayanlar ise faydalanamayacak. Faizsiz nakit avanstan yararlanmak isteyenler müşteri hizmetleri aracılığıyla bilgi alabilirler.

