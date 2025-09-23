Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tarihi: Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak?

Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi tek sefer halinde, herkese eşit olarak yatırılacak. Adalet Bakanlığı promosyonlarında herhangi bir kesinti olmayacak. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada 30 Eylül 2025 tarihine kadar ödemelerin yapılacağı aktarıldı. Promosyon ödeme günlerine ilişkin ayrıca bir bilgilendirme bulunmuyor.
Adalet Bakanlığı promosyon tutarının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler, Vakıfbank müşteri hizmetleri ( 0850 222 0724) aracılığıyla gerekli bilgileri edinebilir. Alternatif olarak sorgulama işlemleri Vakıfbank'ın mobil uygulaması veya internet bankacılığıyla aracılığıyla yapılabilir.
Promosyon ödemelerinin yanı sıra Adalet Bakanlığı çalışanlarına 100 bin liraya kadar faizsiz 3 taksit halinde ödemeli nakit avans kullandırma imkanı sunulacak. Nakit avanstan gerekli şartları sağlayan adaylar yararlanabilecek. Nakit avans kullanma şartlarını taşımayanlar ise faydalanamayacak. Faizsiz nakit avanstan yararlanmak isteyenler müşteri hizmetleri aracılığıyla bilgi alabilirler.