Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri son durum: 2025 Adalet Bakanlığı banka maaş promosyonu ne kadar, ne zaman belli olacak?

Giriş Tarihi: 18.9.2025 15:56

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu süreci, personelin yakın takibinde yer alıyor. Yaklaşık 200 bin çalışanı kapsayacak promosyon ihalesinde en yüksek teklifin 90 bin TL ile Vakıfbank tarafından verildiği duyurulmuştu. 18 Ağustos’ta sonuçlanması beklenen ihale ertelenince gözler yeni tarihe çevrildi. Bu gelişmelerin ardından, “Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar olacak, ödeme tarihi ne zaman açıklanacak?” soruları gündemde öne çıkıyor. İşte, maaş promosyon süreci son gelişmeler…

Adalet Bakanlığı personeli, maaş promosyon ödemeleriyle ilgili süreci yakından takip ediyor. 18 Ağustos'ta yapılan ihale, bankalardan gelen tekliflerin yetersiz bulunması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bu gelişme sonrasında çalışanların aklında "Promosyon tutarı ne kadar olacak, anlaşma açıklandı mı?" soruları öne çıktı. İşte , Adalet Bakanlığı maaş promosyonunda son durum…

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİNDE GÜNCEL DURUM

Adalet Bakanlığı çalışanlarına yapılacak promosyon ödemelerine ilişkin süreç devam ediyor. 18 Ağustos'ta düzenlenen ihalede bankalar tekliflerini iletti. En yüksek teklif 90 bin lira ile VakıfBank'tan geldi, ancak yeterli bulunmadığı için ihale ileri bir tarihe ertelendi. Yeni ihale takvimi ise henüz duyurulmadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı son açıklamada promosyon görüşmelerinin halen sürdüğünü ifade etti.

150 BİN LİRA TEK SEFERDE ÖDEME BEKLENİYOR

Sendika promosyon ödemelerine ilişkin beklentilerini iletirken çalışan başına tek seferde ve peşin olmak üzere en az 150 bin lira ödeme talep edildi. Sözleşme süresinin 3 yılı aşmaması, yıllık enflasyon farkına göre güncelleme yapılması, bankacılık işlemlerinin ücretsiz devam etmesi, bakanlık personeline düşük faizli kredi seçenekleri de dikkat çeken talepler arasında yer aldı.

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Adalet Bakanlığı promosyon ödemelerinin en düşük 100 bin liraya ulaşması bekleniyor. Üç yıl önce promosyon ödemeleri 25 bin lira olarak hesaplara aktarılırken Eylül ayı içerisinde ödemeler tamamlanmıştı. Bu yılda görüşmelerin en geç Eylül ayında tamamlanması ve Ekim ayına kadar hesaplara geçmiş olması bekleniyor. Çalışanlar, bankaların milyonlarca liralık işlem hacminden elde ettiği dev kazançların promosyon anlaşmalarına da yansımasını talep ediyor.

