Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri son durum: 2025 Adalet Bakanlığı banka maaş promosyonu ne kadar, ne zaman belli olacak?

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Adalet Bakanlığı promosyon ödemelerinin en düşük 100 bin liraya ulaşması bekleniyor. Üç yıl önce promosyon ödemeleri 25 bin lira olarak hesaplara aktarılırken Eylül ayı içerisinde ödemeler tamamlanmıştı. Bu yılda görüşmelerin en geç Eylül ayında tamamlanması ve Ekim ayına kadar hesaplara geçmiş olması bekleniyor. Çalışanlar, bankaların milyonlarca liralık işlem hacminden elde ettiği dev kazançların promosyon anlaşmalarına da yansımasını talep ediyor.