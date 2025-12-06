Adalet Savaşı konusu ve oyuncuları: Adalet Savaşı filmi bu akşam televizyonda!

İlk davasında, genç Kit (Mason Fung) sanıktı. Büyükbabasının (Lau Kong) komşusuna ait dairesinden bilmeden bir uyuşturucu sevkiyatı almıştı. Avukatlarının (Shirley Chan ve Julian Cheung) tavsiyesi üzerine, daha hafif bir ceza almak için suçunu kabul etti. Hakim yine de Kit'i 27 yıl hapis cezasına çarptırdığında, Fok şok olur ve genç adamın kendi hukuk ekibi tarafından tuzağa düşürülmüş olabileceğine inanır. Böylece deneyimli soruşturmacı, davayı bir kez daha kendisi incelemek üzere yola çıkar.