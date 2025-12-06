Adalet Savaşı konusu ve oyuncuları: Adalet Savaşı filmi bu akşam televizyonda!

"Ip Man" serisi ve "John Wick" filmleriyle tanınan Donnie Yen, bu filmde sadece yumruklarını değil, aynı zamanda hukuku da kullanarak adaleti sağlamaya çalışıyor. Film, 2016'da yaşanan gerçek bir uyuşturucu kaçakçılığı davasına dayanıyor ve hukuki gerilim ile yoğun aksiyonu bir araya getiriyor. Donnie Yen'in hayranları ve aksiyon filmi severler için kaçırılmayacak bir yapım olan (2024) Adalet Savaşı konusu ve oyuncuları şöyle:
Yedi yıl önce, Chi-Ho Fok (Donnie Yen), Hong Kong polisindeki özel görev gücünün başkanlığından istifa etti. Bu istifanın tetikleyicisi, her iki tarafta da ölümler ve hüküm giymemeyle sonuçlanan acımasız silah kaçakçılarına yönelik bir soruşturmaydı. Fok, suçluları bizzat avlamaya devam etmek yerine, onları sonsuza dek hapse atma konusunda uzmanlaşmak istedi. Bu nedenle hukuk okudu ve akıl hocası Baos'un (Kent Cheng) desteğiyle memleketindeki savcılığa katıldı.
İlk davasında, genç Kit (Mason Fung) sanıktı. Büyükbabasının (Lau Kong) komşusuna ait dairesinden bilmeden bir uyuşturucu sevkiyatı almıştı. Avukatlarının (Shirley Chan ve Julian Cheung) tavsiyesi üzerine, daha hafif bir ceza almak için suçunu kabul etti. Hakim yine de Kit'i 27 yıl hapis cezasına çarptırdığında, Fok şok olur ve genç adamın kendi hukuk ekibi tarafından tuzağa düşürülmüş olabileceğine inanır. Böylece deneyimli soruşturmacı, davayı bir kez daha kendisi incelemek üzere yola çıkar.
