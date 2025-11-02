Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 34'ü çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti. 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşmasında da mahkemeden emsal niteliğinde kararlar çıkması yüreği yanık ailelerin acısını bir nebze olsun dindirdi.Tutuklu sanıklar otel sahibi Halit Ergül başta olmak üzere 11 kişiye ağırlaştırılmış mübbet hapis verildi.Kararın açıklanmasının ardından SABAH, acılı ailelerin nabzını tuttu. Acılı aileler, kararın biraz da olsa yüreklerindeki yangını söndürdüğünü belirtti. Adaletin sesini duyduklarını kaydeden aileler şunları söyledi:Yangında oğlu Doruk (13) ve kızı Nehir'i (15) kaybeden acılı anne Duygu Can kararı SABAH'a değerlendirdi. Karar sonrası ilk defa dün biraz nefes alabildiğini söyleyen anne, "Hâkim Bey elleri öpülesi bir annenin evladıymış bize bunu gösterdi. Heyete her zaman güvencemiz sonsuzdu ama yine de korkuyordum. Bir anne olarak korkuyordum. Açıklanan karar bana ve tüm ailelere biraz da olsa nefes aldırdı. Adaletin sesini duyduk. Hâkimin sesi bir annenin yüreğine dokundu" ifadelerini kullandı.Yangında 18 yaşındaki oğlu Ömür Kotan'ı kaybeden Zeynep Kotan ise karar sonrası yapmış olduğu açıklamada, "Verilen kararın adil bir karar olduğunu düşünüyorum. Özellikle 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ibaresinin emsal olacağını düşünüyorum. Zaten bizim başından beri isteğimizde buradan emsal bir karar çıkmasıydı, çünkü artık ülkemizdeki bu cezasızlık algısı ortadan kalksın ki insanlar başkalarının insafına, vicdanına terk edilmesin, yapılması gereken, olması gerektiği gibi olsun. Herkes attığı imzanın sorumluluğunu taşısın. Baştan beri söylediğimiz şey bu. Buradan mahkeme başkanına sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.Faciada eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lanin Doğan'ı kaybeden acılı baba Rıfat Doğan ise, "Bu kararla birlikte artık şunu çok net söyleyebiliriz. Türkiye'de ahbap çavuş ilişkisi bitmiştir. Herkes attığı imzanın ağırlığını bilecek, yaptığı görevin ciddiyetini anlayacak. Ben hâlâ uyuyamıyorum ama en azından kararla birlikte biraz huzur bulduk, biraz hafifledik" dedi.