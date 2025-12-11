Adana dağda mahsur kaldılar: 3 arkadaş böyle kurtarıldı!

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Başlatılan arama çalışmasına bölgede faaliyet gösteren bir dağcılık kulübü de destek verdi. Arama çalışması sonucu ulaşılan 3 arkadaşa AFAD ekiplerince yiyecek, su ve sıcak içecek ikram edildi. Ekiplerce güvenli bölgeye getirilen grup, buradan da kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

3 arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.