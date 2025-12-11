Adana dağda mahsur kaldılar: 3 arkadaş böyle kurtarıldı!

İlçeye bağlı Gökbez Mahallesi Armutoğlu Yaylası'nda Akdağ'a tırmanışa geçen Erdem Ö., Fahrettin T. ve Necmettin Enes K., gece saatlerinde karlı bölgede mahsur kaldı. 3 arkadaşın telefonla yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Başlatılan arama çalışmasına bölgede faaliyet gösteren bir dağcılık kulübü de destek verdi. Arama çalışması sonucu ulaşılan 3 arkadaşa AFAD ekiplerince yiyecek, su ve sıcak içecek ikram edildi. Ekiplerce güvenli bölgeye getirilen grup, buradan da kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
3 arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.