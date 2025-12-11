Haberler Yaşam Haberleri Adana dağda mahsur kaldılar: 3 arkadaş böyle kurtarıldı!
Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:20

Adana'nın Pozantı ilçesinde 3 arkadaş Akdağ'a tırmanırken mahsur kaldı. Yardım çağrısında bulunan 3 arkadaş, AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Gökbez Mahallesi Armutoğlu Yaylası'nda Akdağ'a tırmanışa geçen Erdem Ö., Fahrettin T. ve Necmettin Enes K., gece saatlerinde karlı bölgede mahsur kaldı. 3 arkadaşın telefonla yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Başlatılan arama çalışmasına bölgede faaliyet gösteren bir dağcılık kulübü de destek verdi. Arama çalışması sonucu ulaşılan 3 arkadaşa AFAD ekiplerince yiyecek, su ve sıcak içecek ikram edildi. Ekiplerce güvenli bölgeye getirilen grup, buradan da kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

3 arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

