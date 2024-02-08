Cumhuri İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir: Adana parmakla gösterilecek

Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçe gezileri kapsamında Karataş'ı ziyaret etti. Gün boyu Karataş'ta temaslarda bulunan Başkan Kocaispir, "Adana, tarihiyle, turizmiyle, tarımıyla Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir olacak. Çok net söylüyorum. Karataş'a çağ atlatacağız" dedi.
İLÇE ZİYARETLERİNE DEVAM
Karataş ziyaretine AK Parti Karataş ve MHP Karataş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek başlayan Kocaispir, Karataş Belediye Başkan adayı Necip Topuz ve partililerle bir araya geldi. Karataş Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Hayır Evi'nde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen anma programına da katılan Başkan Kocaispir, ziyaretin ardından esnaf ve vatandaşlarla buluştu.
KARATAŞ'A ÇAĞ ATLATACAĞIZ
Şubat ayının son günlerinde projelerini açıklayacağını duyuran Başkan Kocaispir, dünyanın en güzel sahillerinin Adana'da olduğunu belirterek; "Deniz, balık, kum, güneş, tarih burada. Çok net söylüyorum. Allah izin verirse Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda Necip başkanımla birlikte Karataş'a çağ atlatacağız. Karataş sahili dünyanın en güzel sahillerinden biri olacak. Karataş'ımızı, Adana'mızı geleceğe taşıyacak çok güzel hizmetlere imza atacağız. Adana, tarihiyle, turizmiyle, tarımıyla Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir olacak." diye konuştu.
ADANA KORDONU PROJESİ
Başkan Kocaispir daha sonra Yüreğir ile Karataş Belediyesi'nin ortak protokolü kapsamında Karataş'ta çalışmaları devam eden Adana Kordonu proje alanında incelmelerde bulundu.
Kocaispir, "Karataş'ımızda pırıl pırıl bir proje gerçekleştiriyoruz. 'Adana Kordonu' Allah izin verirse yeni dönemde yaz konserlerinin yapıldığı, ülkemizin her tarafından misafirlerimizin Karataş'ın ve Adana'nın güzelliklerini görmek için geleceği harikulade bir mekân olacak. Necip Başkanla beraber Adana'ya ve Karataş'a çok güzel hizmetler yapacağız" şeklinde konuştu.