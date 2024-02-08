Cumhuri İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir: Adana parmakla gösterilecek

İLÇE ZİYARETLERİNE DEVAM

Karataş ziyaretine AK Parti Karataş ve MHP Karataş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek başlayan Kocaispir, Karataş Belediye Başkan adayı Necip Topuz ve partililerle bir araya geldi. Karataş Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Hayır Evi'nde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen anma programına da katılan Başkan Kocaispir, ziyaretin ardından esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

KARATAŞ'A ÇAĞ ATLATACAĞIZ

Şubat ayının son günlerinde projelerini açıklayacağını duyuran Başkan Kocaispir, dünyanın en güzel sahillerinin Adana'da olduğunu belirterek; "Deniz, balık, kum, güneş, tarih burada. Çok net söylüyorum. Allah izin verirse Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda Necip başkanımla birlikte Karataş'a çağ atlatacağız. Karataş sahili dünyanın en güzel sahillerinden biri olacak. Karataş'ımızı, Adana'mızı geleceğe taşıyacak çok güzel hizmetlere imza atacağız. Adana, tarihiyle, turizmiyle, tarımıyla Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir olacak." diye konuştu.