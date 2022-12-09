Adana “Tanıtım Günlerine” Pozantı Belediyesi damgası

Pozantı'nın, Adana için olmazsa olmaz bir geçit merkezi olduğunu ifade eden Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçenin restoranlarında mola vererek herkesin küçük-büyük bir anısının olduğuna dikkat çekti.

Tarihi misyonu ile Karaisalı ilçesinin bir bucak merkeziyken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından il merkezliği yapmış bir ilçe olduğuna vurgu yapan Başkan Çay, şunları söyledi: "Böyle bir tarihi misyonu üstlenmiş bir ilçenin belediye başkanı olarak Adana Tanıtım Günleri'nde olmanın şeref ve onurlu olacağını düşünerek bugün burada Pozantı Belediyesi standımızla turizm değerlerimizin yanısıra, kültür yayınlarımız ile birbirinden değerli organik ürünlerimizi kıymetli Ankaralılarla ve burada yaşayan Adanalılarla buluşturmaktan şeref duyduğumu ifade ediyorum."