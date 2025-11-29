Adana’da 18 yaşında kayboldu: 7 yıldır haber alınamıyor!





"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Ağabey İbrahim Özmen, "Kardeşim 10 Haziran 2018 yılında evden çıktı bir daha kendisinden hiçbir şekilde alamadık. Telefonu da kapandı, gidiş o gidiş. Emniyet güçleriyle de bu bilgiler var ama hiçbir şekilde sonuç alamadık. Bu kadar uzun süre geçtiği için hayatından endişe ediyoruz. Canına bir şey geldiğinden şüpheliyim. 7 yılı geçti, 18 yaşında kaybolmuştu şuan 25 yaşında. Hiçbir iz yok. Yaşıyor olsa bir arkadaşına ulaşır ama çocuktan hiçbir iz yok" dedi.