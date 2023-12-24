Adana’da 36 kişi hastanelik oldu

Mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik yaşayan 36 kişiden bazıları ambulanslarla bazıları da yakınlarının araçları ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 36 kişi tedavi altına alınırken, AFAD ekipleri arıza nedeniyle oluşan gaz sızıntısını kesti. Hastanede tedavi gören vatandaşların durumlarının iyi olduğu, çoğunun taburcu edildiği belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı...