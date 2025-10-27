Haberler Yaşam Haberleri Adana'da akılalmaz olay kamerada | Acil servis önündeki motosikleti çaldı: Savunması pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 27.10.2025 11:25 Son Güncelleme: 27.10.2025 11:34

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkından bir hasta yakınının motosikletini çalan Mehmet Emin D. (20), devriye görevindeki polis ekibi tarafından yakalandı. Sorgusunda, “Eve dönmek için motosikleti aldım. Geri götürecektim” diyen şüpheli tutuklandı.

Akıllara durgunluk veren olay, 11 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servisin önünde bekleyen Mehmet Emin D., bir süre gezindikten sonra otoparktaki motosikletlerin yanına gitti. Şüpheli, bir hasta yakınının motosikletini sürükleyerek götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'EVE DÖNMEK İÇİN ALDIM'

Hırsızlığı fark eden özel güvenlik görevlisi, durumu polise bildirdi. Bölgede devriye görevindeki polis, şüpheliyi hastaneden çıkamadan yakaladı. Emniyete götürülen Mehmet Emin D., sorgusunda, "Ayak başparmağımda ağrı olduğu için hastaneye gittim. Aracım olmadığından eve dönmek için motosikleti aldım. Geri götürecektim" dedi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Emin D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.

