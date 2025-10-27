Adana’da akılalmaz olay kamerada | Acil servis önündeki motosikleti çaldı: Savunması pes dedirtti!

Akıllara durgunluk veren olay, 11 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servisin önünde bekleyen Mehmet Emin D., bir süre gezindikten sonra otoparktaki motosikletlerin yanına gitti. Şüpheli, bir hasta yakınının motosikletini sürükleyerek götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.