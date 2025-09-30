Adana’da çifte uyuşturucu operasyonu: Şüpheliler önce üstündekileri yakalattılar sonra evdekileri!

EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri, bunun üzerine Ö.Ş.'nin evine de baskın yaptı. Evdeki aramada gardıroba gizlenen valizde, reçeteye tabi 10 bin 386 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.Ş. de emniyete götürüldü. Sorguya alınan şüphelilerden Ö.Ş., "Uyuşturucu ticareti yapmadım, asla da yapmam. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" savunması yaptı. H.U. ise "Tedavi görüyorum, bırakmaya çalışıyorum. Ticaretini yapmıyorum" dedi.